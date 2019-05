Vaucluse et les Bouches-du-Rhône : alerte orange aux vents violents

Le froid a fait son grand retour dans certains départements. Le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont en alerte orange de vents violents ce 5 mai 2019. Ils s'attendent à des rafales de près de 140 km/h. Dans certaines régions, la température a baissé jusqu'à huit degrés en dessous des normales de saison. Brest a gelé pour la première fois depuis 1979, avec une température de moins 0,2 degré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.