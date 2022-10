Vaucluse: l'heure du rationnement

Les pompes sont bloquées sur un plafond de 30 litres maximum. Ce rationnement vise à retarder tout phénomène de pénurie. Mais pour certains, il est bien trop restrictif. "Je fais 60 km par jour pour aller travailler (30 km aller, 30 km retour). Donc, ce n'est pas assez pour moi, et cela me pénalise", regrette une automobiliste. On constate les mêmes réactions dans les zones reculées où l'on consomme beaucoup de carburants. "En zone rurale, cela ne fonctionnera pas. On est complètement dépendant de la voiture", déplore une conductrice. Face aux difficultés d'approvisionnement, les stations-services ferment les unes après les autres dans toute la région. Résultat, les dernières pompes ouvertes sont prises d'assaut. À Cavaillon, certains ont fait presque une heure de route pour faire le plein. Par besoin ou par simple peur de manquer, certains jouent un peu avec les règles. Ils sont un peu trop gourmands. Mais dans l'ensemble, la plupart des clients font preuve de civisme et respectent l'organisation mise en place. Cette restriction à 30 litres ne concerne pas les véhicules du service public. Les poids lourds, quant à eux, sont limités à 120 litres. TF1 | Reportage P. Géli, E. Pépin