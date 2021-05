Vax Live aux Etats-Unis : un concert pour inciter à se faire vacciner

Pour convaincre le monde de se faire vacciner, les Américains ont mis le paquet. En effet, 22 000 personnes ont assisté à un concert caritatif pour appeler à accélérer la vaccination dans le monde. Et au cas où Jennifer Lopez n'a pas été assez convaincante, dans un tout autre style, le pape François a envoyé un message : "Recevez les salutations d'un vieux monsieur, qui ne chante pas et qui ne danse pas comme vous". Le président américain et sa femme ont également fait de même : "Les vaccins sont sûrs. Ils fonctionnent, je vous le promets. On peut le faire, merci. Dieu vous bénisse. Faites-vous vacciner ", a déclaré Joe Biden. Et au milieu de ces personnalités américaines, il y avait aussi un chef d'Etat européen. "Cette guerre contre le Covid-19 est une guerre mondiale. Mais c'est une guerre que nous menons ensemble, mais pas les uns contre les autres", a affirmé Emmanuel Macron. Les participants étaient tous vaccinés et très en forme. Brian Johnson, le chanteur d'AC/DC, 73 ans, a fourni au public sur place une sacrée dose de spectacle.