Végan : une mode qui rapporte gros

Le mouvement Végan, une discipline alimentaire qui nous paraît extrême, est de plus en plus populaire. Les adeptes du 100% végétal peuvent désormais retrouver leur bonheur dans n'importe quel marché. Ce mouvement pratiqué par une minorité de Français commence même à influencer nos habitudes alimentaires. Algues, soja, légumes, ces alternatives à la viande, aux œufs et aux poissons ont envahi les supermarchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.