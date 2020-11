Végétalisation des villes : des promesses difficiles à venir

L'an dernier, lors des élections, il en a été promis 500 000 à Lyon et à Strasbourg, 100 000 à Toulouse et à Nantes, ... En tout, 2 millions d'arbres ont été promis à la population. Ces mini-forêts urbaines permettraient de dépolluer les sols, l'air ambiant et de rafraîchir les villes. Certains arbres ont été plantés selon la méthode Miyawaki, un botaniste japonais devenu en quelques années le pape de la reforestation urbaine. Elle consiste à planter trois à cinq arbres par mètre carré, ce qui favorise leur croissance. La mairie de Paris veut tout faire pour que la chlorophylle triomphe du bitume. Elle veut planter partout où c'est possible, y compris sur le parvis de l'hôtel de ville. Mais combler les parkings souterrains du parvis de la mairie avec de la terre pour que les arbres y prennent racine, cela pèsera très lourd. Au deuxième sous-sol, il faudra en plus ajouter des piliers de soutènement. Revégétaliser la ville, paradoxalement, c'est quelques fois ajouter beaucoup de bétons. Et il faudrait alors des dizaines d'années à la forêt urbaine pour effacer le bilan carbone de ces travaux pharaoniques. Cela vaut aussi pour les immeubles végétalisés dont les balcons doivent être renforcés pour supporter les lourdes jardinières. L'argument de l'arbre anti-CO2 ne tient donc pas vraiment pour ce paysagiste. En revanche, l'arbre offre un couvert végétal idéal pour lutter contre les îlots de chaleur. Un parasol naturel qui n'entrave pas la ventilation et se replie de lui-même en hiver.