Coupe du monde de rugby : dans l'intimité des Bleus à la veille de leur match d'ouverture

Hervé Didelot, l'intendant de l'équipe de France, gère les veilles de match depuis 40 ans. Pendant ce temps, les Bleus se relaxent dans la salle de soin avec vue sur Tokyo. Ils oublient tout dans les mains expertes des kinés du XV de France. À l'entraînement, on se resserre pour affronter l'épreuve. Demain à la sortie du tunnel, il faudra être fort pour enflammer le Tokyo Stadium. Le président de la fédération est venu encourager ses joueurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.