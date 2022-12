Veille de match : les Bleus comme à la maison

"La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. C'est un quarts de finale de la Coupe du monde, il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit. C'est que du bonheur et du plaisir", lance Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football. Pour s'y préparer, dans l'intimité de leur camp de base, ils sont restés toute la semaine soudés et concentrés alternant des exercices physiques et d'instants ludiques. Au menu des repas : de la bonne humeur. Olivier Giroux a été fêté pour son record de but. Mais à l'hôtel, c'est comme sur le terrain. Il n'est pas question de perdre, même aux jeux de cartes. C'est le dernier entraînement des Bleus avant ce quarts de finale. Il n'y a jamais eu autant de journalistes et parmi eux, il y a quelques espions, qui n'ont qu'un nom sur la bouche "Mbappé". C'est certain, les Bleus ont quelques arguments, mais pas question pour autant de sous-estimer l'adversaire. Dans ce genre de rendez-vous, l'expérience fait souvent la différence. Cela tombe bien, Didier Deschamps en a beaucoup. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, A. Barrier, A. Ponsar