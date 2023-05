Vélo : les Français à la pointe de l'innovation

Mieux vaut regarder de chaque côté avant de passer d'un stand à l'autre. Dans les pistes cyclables du Salon du vélo à Paris, il existe des engins de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Mais les vélos cargo à assistance électrique sont les stars cette année. À l'avant de celui-ci, l'équivalent du coffre d'une petite citadine et l'espoir de vous faire abandonner votre voiture en ville. Il permet de faire tous les départements du quotidien. En 2022, les ventes d'une entreprise française ont presque été multipliées par quatre. Mais il y a toujours quelques freins, dont le prix, jusqu'à 7000 euros pour le vélo cargo. Pour se sentir en sécurité, il est possible de trouver tout un tas d'accessoires. Par exemple, un casque est équipé d'un clignotant. Il suffit de hocher la tête pour l'enclencher. À 150 euros, il est aussi équipé d'un feu de stop à l'arrière. Il peut également être fixé à un antivol spécifique. "De cette manière, il est toujours sur son vélo, à portée de main, donc ça nous encourage à le prendre", explique Elies Hamzaoui, fondateur d'OBH Mobility. Il est notamment pratique pour les vélotaffeurs. Près de 500 000 Français se rendent au travail chaque jour à bicyclette. TF1 | Reportage M. Desmoulins, J. Clouzeau