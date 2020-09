Vélos en ville : comment expliquer la hausse des accidents ?

Au début du déconfinement, les Français sont de plus en plus nombreux à s'être convertis aux vélos. Une bonne nouvelle pour l'environnement, mais cet afflux massif de nouveaux cyclistes, plus 60% en un an, a aussi provoqué davantage d'accidents. Des pistes cyclables jugées dangereuses, imprudence des cyclistes, méconnaissance du code la route... Autant de raisons qui expliquent ces accidents en chaîne.