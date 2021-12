Vélos, jeux de société... ils testent leurs cadeaux

Ce dimanche après-midi sur la promenade des Anglais à Nice dans les Alpes-Maritimes, il fallait slalomer entre toutes sortes de petits bolides, motorisés ou non, mais tous ont été reçus hier à Noël. "Je m'entraîne pour ne pas tomber par terre", rigole un petit garçon à bord de son skateboard. Alicia et sa sœur Juliana ont reçu hier un jeu de société. Devant la boutique de leur parent, elles ont choisi d'enchaîner les parties pour se faire la main. Les rues d'Arcachon étaient, elles aussi, un vaste terrain d'expérimentation aujourd'hui. À Noël, le petit Paul voulait un bon vélo. "Il fait du vélo et l'autre devient trop petit pour sa vitesse. Là, il est content pour aller à toute vitesse", explique sa maman. Le vélo tient toutes ses promesses car Paul était déjà très loin à la fin de notre question. Le lendemain de Noël, c'est aussi le moment de cerner les tendances d'une classe d'âge. C'est le cas notamment de Maxence qui a eu une petite voiture et un dinosaure comme cadeau de Noël. Mais les enfants ne sont pas les seuls à avoir soigneusement rédigé leur liste au père Noël. Et voilà peut-être un autre enseignement de cette journée au lendemain de Noël, parfois, ce sont les plus grands qui semblent les plus heureux. "On se voit grandir et vieillir à travers eux. Il y a beaucoup d'émotions car on voit tous les Noëls qu'on a passés, tout ce qu'on aurait voulu passer, tout ce qu'on va passer avec ce petit Boutchou", s'enthousiasme un père de famille. Un premier vélo pour Alexandre et beaucoup de souvenirs pour son papa. TF1 | Reportage D. Sitbon, G. Ployé, P. Roubaud