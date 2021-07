Vélos : la pénurie de pièces détachées plombe l’offre

Le vélo est-il victime de son succès ? Dans le magasin Cutlure vélo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la seule possibilité, c'est de se mettre au VTT. Et encore, mieux vaut se dépêcher. Quel que soit le budget, toutes les catégories sont touchées. Chaque nouvelle livraison permet seulement d'assurer les commandes d'il y a plusieurs mois. Pour comprendre les raisons de cette soudaine pénurie, il faut s'intéresser à la composition d'un vélo. Sa fabrication nécessite de nombreux matériaux, caoutchouc, acier, aluminium. Autant d'éléments en provenance d'Asie, qui en ce moment manque cruellement. Dans l'usine DOUZE Cycles à Ladoix-Serrigny (Côte-d'Or), il a même fallu ralentir la cadence pour ne pas mettre à l'arrêt toute la chaîne de production. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. En plus d'être patient, il faut aussi prévoir de mettre la main au portefeuille. En effet, les prix risquent également d'augmenter de 10% en moyenne. La suite dans le reportage ci-dessus.