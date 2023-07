Vélos reconditionnés : comme neufs à petit prix

Albertho vient chercher son tout nouveau vélo. Visuellement, on dirait un neuf, c'est pourtant bien une occasion, mais reconditionné. Un vélo électrique entièrement remis en état; neuf, il lui aurait coûté 1 699 euros, il l'a payé 999, soit 700 euros de moins. De plus en plus d'entreprises proposent des vélos reconditionnés. Loewi, est spécialisé dans les modèles électriques. Dans leur hangar, une toute petite partie vient de particuliers, qui leur revendent leurs deux-roues. La plupart des vélos sont achetés à des entreprises, et arrivent encore floqués. Il faut donc commencer par les nettoyer et enlever toutes les étiquettes. Pneus, freins, chaînes, les experts passent en revue 30 points de contrôle sur la partie mécanique, puis vérifient l'assistance électrique. Une fois prêts, les vélos sont vendus sur Internet, 20 à 50% moins chers que des neufs. Pour répondre à la demande croissante, l'entreprise, qui compte dix personnes, a prévu d'embaucher cinq nouveaux salariés, d'ici la fin de l'année 2023. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Hanout, S. .Fortin