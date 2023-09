Vendanges : coup d'envoi en Champagne

Dès les premiers coups de sécateur, ce samedi matin, les vendangeurs en Champagne avaient le sourire en découvrant des grappes de chardonnay exceptionnelles. À Montgueux, sur les hauteurs de Troyes (Aube), ils sont nombreux à avoir lancé la récolte, avec soulagement tout de même après un mois d’août difficile, partagé entre pluie et canicule. Dans les vignes de Sylvain Leroy, la pourriture commençait à se développer. Au pressoir, les premiers jus de raisin confirment la tendance, avec un bon taux de sucre. Qualité et quantité devraient permettre aux vignerons champenois de continuer à rattraper leurs vendanges 2021, totalement gâchées par la pluie et le gel. Tout dépendra aussi de la météo durant les vendanges. Ce matin, il faisait déjà 25 degrés à dix heures. Il faut donc vendanger au plus vite, mais les vendangeurs se font de plus en plus rares. Pour Jeannique, cette semaine de congé dans les vignes est pourtant un bon complément de salaire. En Champagne, les vendanges sont obligatoirement manuelles. Il faut donc trouver plus de 100 000 saisonniers durant un mois. TF1 | Reportage V. Dietsch, B. Ghorchi