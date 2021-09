Vendanges entre co-propriétaires dans un château bordelais

En pleine matinée de vendange, résonne le bruit du sécateur dans les rangs des vignes. Mais aussi une langue qu’on entend peu dans le Bordelais. En s’approchant, on découvre un couple du Danemark qui ne voulait surtout pas louper ces vendanges pour une bonne raison : ils sont co-propriétaires de ce vignoble. En tout, ils sont 650 co-propriétaires , de 22 nationalités différentes. Tous n’ont pas pu venir pour vendanger, mais ceux qui sont là sont très fiers. En investissant près de 3 000 euros, ils ont acheté un bout de vignoble , 60 pieds de vignes précisément. Pendant le repas des vendangeurs, on saisit mieux la formule. En étant si nombreux, ils ont permis d’apporter un capital de départ très important au fondateur du château. Il le confie : seul, il n’aurait jamais pu investir dans une telle propriété. Sur les tables, les bouteilles des années précédentes avec toujours le sentiment de boire son vin. Les autres qui pourront d’ailleurs devenir encore plus nombreux. Le château est prêt à accueillir de nouveaux co-propriétaires.