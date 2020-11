Vendée Globe : à quelques instants du grand départ

La course nautique du Vendée Globe compte 33 Skippers cette année. Ils sont déjà au large sur la ligne de départ. Le coup d'envoi était prévu à 13h02 aux Sables-d'Olonne (Vendée). Un départ qui n'a toujours pas eu lieu. En effet, à une heure du départ prévu, le brouillard est tombé sur Les Sables-d'Olonne, notamment sur la zone de course. A cause de cela, les participants ne voyaient plus la ligne de départ et les autres concurrents. Donner le départ dans ces conditions était trop dangereux. Tous les organisateurs ont alors décalé le départ à 14h. Fort heureusement, le ciel était en train de se dégager doucement. Les navires ont repris leur préparation. Cette année, certains se sont équipés de petites ailes. Apparemment, les navigateurs vont rencontrer des conditions plutôt difficiles. Après des semaines en mer, le premier bateau est attendu le 15 janvier.