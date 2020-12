Vendée Globe : Kevin Escoffier a été récupéré par la Marine nationale

C'est l'épilogue d'une incroyable histoire de survie. Jean Le Cam filme Kevin Escoffier en train de se préparer pour se remettre à l'eau. Au petit matin, au milieu de nulle part, au large des îles Kerguelen, dans l'océan Indien, la frégate de la Marine française, le Nivôse, se prépare au sauvetage. Il a fallu attendre que la mer se calme pour jeter enfin le zodiaque dans des creux de trois mètres. Ces deux marins qui ont tissé un lien unique, qui n'appartient désormais qu'à eux seuls, vont donc se séparer. "Merci", dit un solitaire à un autre. Juste merci, pour dire avec pudeur le lien qui les unis à jamais. Jean Le Cam a sauvé la vie de Kevin Escoffier comme Vincent Riou a sauvé la sienne il y a onze ans. Il n'est pas facile de se remettre dans la course après cela. Kevin Escoffier, lui, va pouvoir raconter à l'équipage du Nivôse les heures les plus éprouvantes de sa vie de marin. Dans trois jours, il sera débarqué sur l'île de La Réunion. Mais il lui faudra un peu plus de temps pour revenir sur terre.