Vendée Globe : l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier

Kevin Escoffier a dit au revoir à Jean le Cam. Le rescapé a dit merci à son sauveteur : "Bisou ma caille, merci !". Jean Le Cam a regardé celui qu'il a arraché à la mer y retourner pour rejoindre cette fois le zodiac de la Marine française, venue le récupérer. Après cinq jours passés ensemble, les deux hommes n'étaient pas si pressés de se quitter. Son premier sauvetage avait duré toute une nuit, dans un canot bien fragile, au milieu des quarantièmes rugissants. Cette fois, Kevin Escoffier n'aura passé que quelques secondes dans l'eau. La Marine nationale a enfin récupéré le navigateur du Vendée Globe. Son sauveur, Jean le Cam, lui a récupéré des vivre et repris sa course en sixième position. L'opération de sauvetage sera déduite du chrono final. Il a fallu d'abord trouver un point de rencontre au milieu de l'Océan Indien, au large des Kerguelen par grand vent et grosse mer. L'enjeu pour le commandant de la frégate Nivôse était d'arriver sur la zone pendant la fenêtre météo. Dans trois, Kevin Escoffier sera débarqué sur l'île de La Réunion. Mais il lui faudra sans doute un peu plus de temps pour revenir sur terre.