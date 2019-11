Vendée : les premiers signes de la tempête Amélie se font déjà ressentir aux Sables-d'Olonne

La pluie et le vent sont déjà au rendez-vous aux Sables-d'Olonne ce samedi soir. Les rues de la commune sont en partie désertées. Le phénomène météorologique devrait encore se renforcer à partir de minuit, l'heure à laquelle la tempête Amélie va frapper la côte atlantique avec des vents à plus de 100 km/h. Le préfet de Vendée a recommandé d'éviter au maximum les déplacements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.