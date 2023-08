Vendeurs de plage : les chouchous des vacanciers

Ne comptez pas sur lui pour passer inaperçu. Il faut se montrer et surtout se faire entendre. Mehdi Vanhee a des beignets et du bagou à revendre. Dix ans qu'il arpente la plage, alors forcément, avec son énergie débordante ça marche. Le vendeur va faire le show durant trois heures sans arrêt, sous un soleil de 38 degrés. Plus tôt dans la matinée, nous sommes partis rencontrer Thierry Martin. Dans les années 80, avec un ami étudiant, il a l'idée un été de fabriquer des beignets dans une caravane au camping. Depuis 40 ans, c'est toujours la même règle, tous les beignets du jour sont fabriqués à la main le matin. Des beignets à cuire par centaines dans une huile à 170 degrés. Ici, tout est une question de coup d'œil. À 13 heures et 30 minutes, Nathanaël Blanchet peut partir avec sa centaine de beignets en main. Premiers pas et premiers chants bien à lui sur la plage. Avec plus de quinze kilomètres de marche par jour en moyenne, vendre des beignets ne doit presque rien au hasard. Effectivement, en moins de deux minutes, les clients se manifestent.