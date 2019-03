Venezuela : les enfants font face au décrochage scolaire

La vie quotidienne devient de plus en plus difficile au Venezuela. Les problèmes économiques et politiques dans le pays en viennent jusqu'à déstabiliser le système scolaire. Comme dans l'Hexagone, l'école au Venezuela est pourtant gratuite, mais la crise a éloigné de nombreux enfants de la salle de classe. De leur côté, les enseignants mènent une campagne de sensibilisation auprès des élèves sur la situation du moment. Notons que celle-ci touche également les établissements universitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.