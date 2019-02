Venezuela : le face-à-face entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó

C'est une journée à haut risque. Le duel entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó s'est encore tendu. Dans la matinée de ce samedi 2 février, les partisans de ce dernier ont commencé à manifester dans la rue. Au fur et à mesure de la marche, le cortège a pris de l'ampleur. De son côté, le régime en place a aussi ses partisans. Une fracture inquiétante de la société vénézuélienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.