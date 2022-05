Venezuela : le pays où les cascades tombent du ciel

C'est un paradis perdu aux confins de l'Amazonie. Une jungle fendue de roches abruptes d'où s'écoulent une multitude de cascades. Son accès est très restreint. Il n'existe qu'un seul vol commercial par semaine. Bienvenue au parc national Canaima en pirogue au milieu du puissant courant de la rivière, en hélicoptère au plus près des immenses parois de pierre, une centaine de touristes affluent chaque jour dans un seul but : contempler le Salto Angel, la plus haute cascade au monde. En hélicoptère, l'escapade coûte 500 euros par personne. Pour découvrir cette merveille, il faut s'enfoncer au cœur des massifs montagneux gigantesques, dix fois la taille de Paris. Partout, d'immenses murs rocheux se dressent comme des gratte-ciel. L'hélicoptère les frôle, plonge dans les canyons, quand soudain apparaît l'image surréaliste d'un fleuve tombant du ciel. À-pic sur 979 mètres, le Salto Angel littéralement le saut de l'Ange, fut baptisé ainsi en référence à l'aviateur nord-américain Jimmy Angel. En 1933, il survolait la zone à la recherche d'or. Près d'un siècle plus tard, la voie aérienne reste le moyen privilégié pour se déplacer dans cette région. L'endroit où se trouve la fameuse cascade est réservé à quelques privilégiés. Les décors extraordinaires du Salto Angel inspirent régulièrement les réalisateurs de cinéma. Dans le film d'animation "Là-haut", une maison s'envole avec des ballons de baudruche pour s'opposer, à la fin de l'histoire, au sommet du saut de l'Ange. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Cabanis, G. Delgado