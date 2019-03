Venezuela : une gigantesque panne d'électricité paralyse le pays

Une panne électrique géante frappe le Venezuela depuis le jeudi 7 mars 2019. Métro, commerces, hôpitaux, tout est paralysé. À la nuit tombée, seuls les phares des voitures éclairent les villes. Et même si le courant commence à revenir peu à peu, les conséquences sont déjà drastiques. Comment expliquer cette gigantesque panne ? Qui en est le responsable ? Le gouvernement Maduro accuse Washington. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.