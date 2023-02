Venise : carbure à l'huile de friture

À l’heure de l’apéro, dans ce bar à Venise, les touristes raffolent des plateaux de friture. En cuisine, Nicolo Ferro, le chef, est plutôt généreux avec l'huile. Elle va être transformée, à notre grande surprise, en essence. Le but, c’est d’éviter que ce déchet très polluant ne finisse dans les égouts. En Italie, contrairement à la France, c’est une obligation pour les restaurateurs. L'huile est transformée ici à Porto Marghera, la plus vieille raffinerie d’Italie. Elle est désormais pionnière dans la fabrication de carburant 100% végétal. Dans ces camions, il y a de l’huile d’olive, de tournesol ou encore de colza, usagée. L’huile est filtrée grâce à un procédé chimique et l’ajout de la molécule d’hydrogène. Des litres d'eaux usagées peuvent donner jusqu’à huit litres de biocarburant. À première vue, le résultat ne ressemble pas vraiment à de l’essence. Qui sont les utilisateurs ? Dans le Nord du pays, sur cette route très commerciale, nous croisons de nombreux camions. Parmi eux, certains roulent au 100% biocarburant. En Italie, comme en France, c’est désormais légal. Un chauffeur vient faire le plein entre deux livraisons. Il travaille pour le plus grand transporteur logistique d’Italie. Depuis un an, le patron est en phase de test sur cinq de ses camions. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, A. Poupon