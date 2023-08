Venise : le carnaval des poubelles

Vu depuis la mer, la Sérénissime n'est que calme et volupté. Mais c'est oublier un peu vite qu'au quotidien, des centaines d'agents de propreté œuvrent derrière le rideau. Chaque année, au total, 55 000 tonnes d'ordures sont collectées. Et la gestion des déchets devient un casse-tête pour cette ville où l'afflux touristique est important en cette période estivale. À Venise, les déchets sont collectés manuellement entre 07H et 10H. C'est un travail dans un labyrinthe où les lieux sont difficiles d'accès. Les ordures sont évacuées par des bateaux poubelles. La gestion des déchets coûte presque un euro par jour et par Vénitien. Les déchets sont acheminés ensuite vers un immense centre de traitement sur la terre ferme. Il faut au moins 500 personnes mobilisées pour que Venise soit toujours parfaitement propre. Dans cette ville, la collecte des déchets est un immense défi alors que, chaque année, la pression touristique bat des records. Elle devient donc une priorité pour la municipalité qui refuse cependant de trop taper sur les vacanciers. Qu'est-ce que la ville propose donc comme solution pour faire face à l'accumulation des ordures ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, M. Gatineau, B. Bedarida