Venise : pourquoi la sérénissime change ses gondoles ?

C’est l’un des emblèmes de Venise, il s’affiche sur de nombreuses devantures et dans la plupart des vitrines, l’ornement de la gondole, une tradition, aujourd’hui menacée par la montée des eaux. En hiver, le travail de Manuel baston se complique, avec le marais, les canaux deviennent pour beaucoup impraticables. À l’approche d’un pont, particulièrement bas, il retire la figure de proue de sa gondole, sa partie la plus haute, de quoi lui faire gagner 25 centimètres. Ce jour, la manœuvre de Manuel a réussi. La plupart des gondoliers utilisent désormais la même astuce. Alors, dans la cité lacustre, les constructeurs se sont adaptés. Dans l’atelier de Roberto Dei Rossi, on travaille le bois depuis 1985. Il faut deux mois de travail pour obtenir une gondole. D’ici quelques jours, il devra couper la pièce, comme pour l'essentiel de ses dernières commandes. La gondole doit respecter certains standards, encadrée par un règlement de la commune de Venise. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval