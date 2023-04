Vent et sécheresse : départs de feux en série

Le feu a été arrêté juste devant les habitations. Il a fallu évacuer une cinquantaine de riverains de la commune de Colomars la nuit du vendredi. Dix hectares partent en fumée. Les pompiers se sont servis de l'eau des piscines de certains riverains pour éteindre le feu. Samedi soir, certaines familles ont pu rentrer à la maison, mais ils restent choquer. L'incendie serait parti d'un cabanon où s'abritait un sans domicile fixe. Il est en garde à vue. Dans la journée, deux autres feux de forêt se déclarent. L'un à Saint-Auban, un autre à Aspremont. Sécheresse, vents à 60 km/h, les pompiers sont sur tous les fronts alors que nous ne sommes que début avril. "C'est inquiétant parce qu'effectivement, on a des conditions météo, une sécheresse qui nous est très défavorable. Donc, c'est un risque. Le feu de forêt est de plus en plus présent pour nous qu'on prend en compte, en formant nos personnels, en mobilisant aussi énormément de moyens. On était prêt aujourd'hui à la lutte", indique le lieutenant-colonel Riquier, directeur territorial. Les feux d'Aspremont et de Saint-Auban sont toujours en cours. Dans les Alpes-Maritimes, les pompiers vont travailler toute la nuit. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard