Vent, neige et froid : l'hiver est de retour

Les conditions hivernales sont finalement arrivées. Depuis dimanche matin, la neige a fait son apparition sur les sommets vosgiens. Il s'agit d'une fine pellicule et d'une température tout juste négative, pas vraiment de conditions extrêmes, mais les engins de déneigement ont dû intervenir. "Ce matin, il y avait 3 ou 4 cm. Ça glisse par endroits", indique Frédéric Halbitre, agent d'entretien des routes de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). À 1 000 mètres d'altitude, tout au long de la journée, les routes sont restées difficilement praticables. Depuis cet hiver, les équipements sont obligatoires pour venir profiter du massif. Mais après des semaines sans neige, il a fallu se réhabituer à une conduite adaptée aux conditions hivernales. Cet hiver, la neige est seulement tombée deux fois sur le massif vosgien. Elle était attendue. Certains n'espéraient plus. "Ça fait quand même plaisir de retrouver la neige, puisqu'on attendait surtout ça et surtout pour le petit. S'amuser dans la neige, c'est qu'il attendait aussi", dit un père en compagnie de son fils. La neige devrait continuer à tomber ces prochains jours jusqu'en plaine. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de belles images hivernales. Une petite dizaine de centimètres sur certains sommets. Encore insuffisant pour espérer ouvrir les stations vosgiennes. Mais peut-être, enfin, le début de la saison. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings