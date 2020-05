Vente de masques en supermarchés : les professionnels de santé indignés

À partir du 4 mai, les grandes enseignes commenceront à vendre des masques dans leur magasin. Une annonce qui irrite les professionnels de santé. Dans une tribune commune, médecins, dentistes, kinésithérapeutes ou encore infirmiers s'interrogent. Ils se demandent comment les supermarchés peuvent avoir des masques chirurgicaux alors qu'eux-mêmes en ont cruellement manqué et ont dû faire face à des semaines de pénurie. Les commerçants ont-ils privé les professionnels de santé de protection ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.