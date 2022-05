Vente de muguet sauvage : un brin réglementé

Pour récolter du muguet, la première règle à respecter à Neuville-en-Hez dans l'Oise, est d'avoir du nez. Cet après-midi, tout le monde participe dans ce groupe. L'objectif est d'en cueillir un maximum pour le vendre demain, mais certaines règles sont à respecter. "Au niveau de la vente, il faut que ça soit du muguet et on va cueillir en forêt pour respecter la réglementation parce qu'on ne peut pas faire de la concurrence déloyale entre autres aux fleuristes", a expliqué Vincent Pagès, président de l'association "Motards de l'Oise". Effectivement, les fleuristes n'ont pas de restrictions. Ils peuvent notamment vendre du muguet en pot avant et après le 1er mai. Ils ont pris la direction du garage pour quelques obligations. " On n'a pas droit d'avoir d'emballages ou de propositions que ça soit avec des roses ou d'autres fleurs. J'enlève la racine parce que le muguet n'a pas le droit d'être vendu avec une racine. Il faut qu'il soit la tige nue et pas en grosse quantité"; a-t-il indiqué. Autre impératif, il est interdit de vendre sa cueillette à moins de 40 mètres d'un fleuriste, d'installer un point de vente ou de gêner la circulation. La sanction est constituée d'une amende d'un montant de 300 euros. Cette année, le brin de muguet devrait se vendre aux alentours de 2 euros. TF1 | Reportage M. Stiti, D. Bordier