Vente de voitures sur Le Bon Coin : une arnaque mise à jour

Il y a quelques mois, en vendant sa voiture sur Le Bon Coin, Alexandre, n'imaginait pas être au coeur d'une vaste arnaque. Tout commence avec un acheteur, en réalité un escroc qui se montre très intéressé par son véhicule vendu 19 000 euros. L'escroc va utiliser les photos du véhicule et la copie de la carte grise du vrai propriétaire pour poster une fausse annonce sur la plateforme. Il met la voiture en vente, à prix cassé, 12 000 euros. Une somme qu'il va voler à au moins cinq particuliers. Les acheteurs alléchés par la bonne affaire ont voulu réserver la voiture tout de suite sans même l'avoir vue. Ils ont utilisé la nouvelle fonction du site appelée "paiement sécurisé". Elle permet de verser les sommes sur un compte bancaire du Bon Coin. Après avoir vu la voiture et validé l'achat, ces sommes sont reversées sur le compte du propriétaire. Seulement, cette fois, le malfrat a détourné le système, il s'est fait verser directement l'argent. Sollicité, Le Bon Coin refuse de parler de faille. "Les annonces sont filtrées par des algorithmes. Si, malgré ce contrôle, une annonce au contenu illicite est mise en ligne à tort et si elle fait l'objet d'un signalement, une équipe dédiée peut la retirer", précise le site. Ce dernier rappelle également que les transactions se font uniquement via son site Internet. Jamais en répondant à un e-mail.