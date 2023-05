Ventes aux enchères : une pépite dans vos placards ?

À Meaux (Seine-et-Marne) comme partout dans l'Hexagone, ce week-end est l'occasion de faire des affaires. Dans la vidéo en tête de cet article, cette bague en diamant est estimée entre deux et quatre mille euros. Pour Yves, avec cette lithographie de Francis Bacon, il espère en tirer un bon prix. À Melun (Seine-et-Marne), d'autres vont même jusqu'à présenter aux commissaires-priseurs tout un camion de marchandises. Alors que les biens vraiment intéressants peuvent tout simplement être une photo sur votre téléphone. Parmi les particuliers qui profitent des Journées Marteau, beaucoup n'imaginaient même pas pouvoir faire d'estimation. Pourtant, elle est gratuite, comme c'est le cas Besançon dans le Doubs. Un couple s'y rend pour un bijou dans le cadre d'une succession. Comme ils ne connaissent rien en la matière, ils sont obligés de trimballer de droite et de gauche et se font parfois des illusions. Là, ils se sentent un peu rassurés. Leur joli bijou du début de siècle est évalué entre 800 et 1 200 euros. Pour y voir plus clair ou peut-être gagner quelques centaines d'euros, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire expertiser vos biens. En 2022, près de 8 000 particuliers ont profité des Journées Marteau. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Ramaugé, Q. Danjou