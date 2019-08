Ventes de voitures d'occasion : les acheteurs sont-ils protégés ?

Quand on choisit le marché de l'occasion, on a toujours une petite appréhension sur les garanties. Entre acheter chez des particuliers et des concessionnaires, il y a beaucoup de différences. Dans les deux cas, est-ce que les acheteurs sont protégés ? Quelles sont les garanties ? Et combien de temps durent-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.