Ventes : pourquoi le Rafale s'envole

Son parcours est une épopée. L'histoire d'un mal aimé qui a été catalogué d'invendable qui, aujourd'hui, s'arrache. Au départ, le supersonique est surtout en avance sur son temps. Serge Dassault escorte un pilote d'essai jusqu'à un prototype. Nous sommes le 4 juillet 1986, pour la toute première fois, le Rafale s'envole. Près de 50 minutes plus tard, c'est un triomphe. Impossible d'imaginer à quel point le Rafale cumulera les retards, les problèmes financiers et l'échec commerciaux. Voilà ce qui change son destin, on le découvre enfin en action, au combat en Afghanistan. Il devra encore faire ses preuves pour se vendre. Premiers clients : l'Egypte et le Qatar en 2015, puis l'Inde, la Grèce, la Croatie et l'Indonésie. Le contrat du siècle, ce sont les 80 exemplaires vendus aux Emirats arabes unis. Ce sont des ventes importantes pour l'armée française. Elle peut enfin amortir le coût de son fleuron. A noter que l'Hexagone possède 152 Rafales dont une cinquantaine sur la base de Saint-Dizier. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny