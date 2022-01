Ventes privées avant les soldes : qui fait la bonne affaire ?

À peine sorti des cadeaux de Noël, pas encore entré dans les soldes, bienvenu dans le monde des ventes privées. Certains les appellent les avant-premières ou encore les ventes prisées. Elles promettent des réductions alléchantes pour les clients. Ces super promos, atteignant jusqu'à 50% sont visiblement intéressantes pour les acheteurs mais aussi pour les géants du prêt-à-porter. Ils achètent en quantité astronomique, tirent sur les coûts de production et peuvent donc garder des marges confortables même en cassant les prix. C'est un moyen d'écouler les stocks pour les grandes marques. Mais pour beaucoup de boutiques indépendantes comme celle de Sophie dans le centre de Montpellier (Hérault), suivre le mouvement coûte de l'argent. "Des pré-soldes ont démarré depuis déjà pas mal de temps dans les autres boutiques. Si on veut travailler un petit peu entre la période de Noël et des soldes qui ne démarrent effectivement que le 12 janvier prochain, on est obligé de s'aligner et de faire des prix, et sur certains articles, ne plus du tout avoir de marge". Le constat est le même pour Danielle Engen. Dans sa boutique de créatrice juste à côté, elle s'inquiète de la répétition de ces périodes de promotion. Mais elle a dit qu'elle n'a pas de choix que de suivre la tendance en espérant que les ventes privées de cette année vont lui permettre de fidéliser de nouvelles clientes après une année 2021 en demi-teinte. TF1 | Reportage M. Perrot, L. Garcia