Ventilateurs et climatiseurs : coup de chaud sur les ventes

Le ministre de la Santé a rappelé ce vendredi que le ventilateur était à éviter s'il y a du monde dans la pièce. Il brasse de l'air chaud et n'est pas pourvu de filtre. De quoi rendre encore plus précieux les climatiseurs. Leurs ventes ont d'ailleurs triplé par endroits. Mais est-ce là encore un moyen sain de se rafraîchir ? Nos journalistes ont enquêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.