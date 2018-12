Vents violents en Corse : des milliers de foyers privés d'électricité

Au plus fort de la tempête, 25 000 foyers ont été privés d’électricité en Corse. Les aéroports de Calvi et de Figari sont restés fermés. À Bastia, des vols ont été annulés ou retardés. L'alerte rouge n'a été levée qu'à 16 heures et le courant rétabli ce dimanche soir dans environ 80 % des foyers. Nice a également été en alerte orange pour les mêmes raisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.