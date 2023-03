Vents violents dans le sud-est : la crainte des départs de feux

En plein hiver, c'est une scène hors du commun. Depuis ce samedi après-midi, quatre incendies ravagent les collines au nord de Grasse et 120 pompiers sont mobilisés. Les feux ne menacent pas d'habitations. Mais poussé par le vent, le plus important d'entre eux a déjà brûlé 50 hectares. "On a eu des rafales de vent à plus 130 km/h pendant tout le week-end" indique le commandant Jean-Christophe Demarte, de la compagnie des sapeurs-pompiers locaux. Cet incendie continue de progresser, mais lentement. Les trois autres sont maîtrisés. Un avion Dash et deux Canadairs sont venus en renfort. La fumée se voit à des kilomètres. Le maire du village le plus proche, Briançonnet (Alpes-Maritimes), Ismaël Ogez, n'en revient pas de voir un tel incendie en mois de mars. Les riverains ne quittent pas l'incendie des yeux. Ils redoutaient un feu à cause de la sécheresse. À quelques kilomètres, à Saint-Vallier-de-Thiey (Provence-Alpes-Côte d'Azur), le vent souffle toujours. Des habitants réparent le mur d'un jardin tombés par le vent la nuit du vendredi 10 mars. Ils indiquent que le vent a fait beaucoup de dégâts. De nombreuses lignes électriques ont aussi été endommagées. Enedis assure ce samedi soir que la quasi-totalité des foyers privés de courant vont retrouver l'électricité. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Capus, C. Napoli