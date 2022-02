Vents violents : des routes fermées à la circulation à Wimereux

Les coups de vent à répétition fragilisent les forêts et les bâtiments. Et cela inquiète particulièrement les villes. Certaines comme Wimereux dans le Pas-de-Calais ont carrément décidé de bloquer des rues. Des barrières ont été mises en place pour interdire la circulation ou le stationnement des voitures dans certains endroits de la ville. Certaines maisons sont en très mauvais état, d'autres en cours de réparation. Alors, des objets risquent de chuter, qui pourraient blesser des passants ou endommager des véhicules. Les rafales de vent commencent à être de plus en plus fortes. Par ailleurs, dès ce dimanche soir, la circulation des trains est arrêtée le long du littoral. TF1 | Duplex J. Garro