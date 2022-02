Vents violents et inondations : tempête sur l'Europe du Nord

Une barge a été coincée sous un pont à Hambourg, prise au piège par la montée des eaux. Sur le fleuve, contre le courant, les pompiers ont dû manœuvrer durant plusieurs heures pour tirer le bateau et secourir les personnes à bord. "Nous avons pu sauver les deux membres d'équipage du navire endommagé. Ils n'ont que des blessures légères", explique l'un d'eux. Sur le littoral, des vagues submergent les routes. Quelques heures plus tard, le marché au poisson de la ville doit fermer ses portes. Les habitants reçoivent l'ordre de rester chez eux. Deux personnes ont trouvé la mort dans les intempéries en Allemagne. D'autres pays du nord de l'Europe ont aussi subi de plein fouet la tempête Malik avec de fortes rafales 160km/h en Écosse et 140 km/h au Danemark. Arbres déracinés, routes bloquées, maisons détruites... À travers l'Europe du Nord, des centaines de milliers de foyers sont toujours privées d'électricité. La tempête Malik a déjà provoqué la mort de huit personnes, dont un enfant de 9 ans écrasé par un arbre. TF1 | Reportage A. Cazabonne