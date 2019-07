Vercors : un sanctuaire pour les animaux sauvages

Cette réserve naturelle est financée grâce à des dons privés. Elle est créée sur des terrains achetés par des associations de défense des animaux, avec une seule règle : c'est la nature qui décide. La pratique de la chasse y est interdite pendant toute l'année et seule les balades contemplatives y sont autorisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.