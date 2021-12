Verglas dans le Puy-de-Dôme : les équipements d'hiver obligatoires

Prendre la route dans le Puy-de-Dôme ce samedi matin, c'était s'offrir des paysages de carte postale. Mais au milieu de la forêt, Florent n'est pas en train d'apprécier la vue. Sans un mode d'emploi pour ses chaînes, il attend le dégel. "Je ne les ai jamais vraiment mis. Donc, je ne sais pas comment ça peut se mettre", lance-t-il. Pour sa défense, il n'est pas de la région. La plupart des Auvergnats sont rodés à ces conditions de circulation difficiles. "Il faut faire très attention et bien sûr, il faut être équipé", explique un automobiliste. D'autres ont fait l'impasse sur les pneus neige, malgré l'obligation dans le Puy-de-Dôme de détenir des équipements d'hiver depuis le 1er novembre. Par moins deux degrés, le risque de verglas est élevé. Depuis 4h30 ce samedi matin, les saleuses parcourent les routes. De ce fait, prudence si vous choisissez d'emprunter les routes pour prendre des photos du panorama par exemple. De nouvelles chutes de neige sont également attendues au-dessus de 600 mètres ce samedi après-midi et dans tout le département cette nuit. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive