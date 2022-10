Vérificateurs Infox : un navire de type USS Kearsarge aperçu à 30 km de Nord Stream 1 ?

Des internautes accusent clairement les États-Unis face aux sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pour preuve, ils accusent la présence de navires américains dans cette zone. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de messages parlent d’un navire de type USS Kearsarge qui aurait été aperçu à 30 kilomètres de Nord Stream 1 et à 50 kilomètres de Nord Stream 2 avec des photos et cartes à l’appui. En retraçant la trajectoire du porte-hélicoptères avec la carte de l’institut naval des États-Unis qui suit la flotte et la marine américaine, l’USS Kearsarge se trouvait, en réalité, au large des côtes britanniques au moment de l’explosion. La photo qui a été partagée sur les réseaux sociaux montre sa position deux jours avant les faits. De toute façon, la présence de ce navire n’est pas contestée, mais elle ne prouve rien. La mer Baltique est une zone très militarisée. Grâce à des traqueurs, il est possible de voir en temps réel tous les bateaux militaires sur la zone. Certes, il y a des Américains, mais il y a également des Allemands, des Danois et même des Russes. Selon les experts, pour une explosion de 40 à 70 mètres de profondeur, il faut davantage se concentrer sur les sous-marins que sur ce genre de navire. C’est également l’avis de Pierre Servent, le consultant militaire pour TF1-LCI : “Le sous-marin ne laisse pas de trace à la surface”, précise-t-il. Ainsi, il existe plusieurs options. Cela pourrait être l’action de nageurs de combat, de mines mobiles ou encore d’un drone sous-marin. La seule chose dont on est sûr est que c’est l’œuvre d’un État puissant. TF1 |