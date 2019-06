Vers la concurrence entre monnaies privées ?

Aux moyens âges, les grandes fortunes privées émettaient et garantissaient la monnaie. Aujourd'hui, les marques de luxe, la grande distribution et les Gafa ont des projets en la matière. Une entreprise privée est-elle moins fiable qu'un État pour gérer l'argent des ménages ? Quid de la fluctuation d'une telle devise ? Éléments de réponse avec notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.