Vers une transformation de la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry

La cité-jardin de la Butte-Rouge, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a vu le jour à la fin des années 30. Certains de ses habitants y sont nés et n'imaginent pas leur vie ailleurs. Entourée de verdure, la cité-jardin est un vrai écoquartier avant l'heure. Aujourd'hui, elle est menacée de changer de visage en grande partie. En effet, malgré certaines rénovations entreprises il y a quelques années, les dégradations sont nombreuses et certains appartements deviennent insalubres. Quand elle sort de terre dans l'entre-deux-guerres, la cité-jardin doit répondre à la crise de l'habitat social pour loger les ouvriers. Elle constitue alors une petite révolution architecturale avec ses façades Art Déco, ses plans d'eau et ses arbres. Cependant, les normes et les conforts d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Pour le maire de la ville, il y a urgence à la transformer. Il faut donc démolir pour reconstruire ou ajouter des étages supplémentaires. D'après les premiers plans, seuls 17 bâtiments sur plus de 200 seraient conservés à l'identique. Certaines associations redoutent toutefois le projet des promoteurs.