Vers une troisième dose obligatoire pour les plus de 65 ans ?

Emmanuel Macron est en train de préparer son allocution de mardi soir. Face à la remontée des courbes épidémiques, il va forcément faire des annonces. Va-t-il conditionner le pass sanitaire des plus de 65 ans à la troisième dose du vaccin ? Faut-il élargir celle-ci à tous les adultes ? Rien que pour la journée de vendredi, vous avez été plus de 63 000 à prendre un rendez-vous pour une troisième dose sur la plateforme Doctolib. Dans l'Hexagone, cela concerne pour le moment les plus de 65 ans, les soignants, les immunodéprimés et leurs proches. Environ 7,7 millions de Français y sont éligibles. Seuls 3,4 l'ont fait pour l'instant. Le vaccin reste efficace contre les formes graves cinq mois après la deuxième dose. Mais au-delà, les études françaises manquent de recul. Les Israéliens, eux, ont vacciné beaucoup plus tôt que nous et ont connu un pic de contamination cet été. Ils administrent maintenant la troisième dose à tout le monde. Et le gouvernement allemand vient d'inciter à faire pareil. Devrions-nous, nous aussi, tous, faire un rappel ?