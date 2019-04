Le "Vessel", l'immeuble des courants d'air de New York

À New York, un édifice attire tous les regards, une étrange construction faite d'acier, de cuivre et de béton. Cet enchevêtrement d'escaliers et de plateformes donne l'impression de se retrouver dans un labyrinthe. Sept ans de travaux ont été nécessaires pour construire cette curiosité architecturale. Elle compte 154 escaliers, soit un total 2 500 marches, et 15 étages. L'ensemble de ses pièces a été réalisé en Italie et transporté par cargo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.