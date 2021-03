Veste polaire : retour gagnant dans nos vestiaires

Elle était moche et ringarde. Les magasins de sport et boutiques de prêt-à-porter se disputent actuellement le marché de la polaire devenue tendance. Les fêtes, le travail et la mode de cocooning lui font gravir les sommets de la notoriété. Les ventes ont grimpé de 50% en un an. Mais déjà depuis 20 ans, pour les athlètes et les guides des hautes montagnes, la veste polaire est plus qu'utile. Tout démarre en 1979. Équipementier des sports extrêmes, l'entreprise américaine Patagonia développe le premier vêtement technique respirant. On l'appelle à l'époque le synchilla. Un tissu polyester fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées. Les sportifs du monde entier sont séduits. La polaire est légère. Elle évacue la transpiration et sèche en quelques minutes. Démocratisée dès 1990, la polaire entre dans l'ère de la consommation de masse. En Haute-Savoie, une société se spécialise dans la fabrication de ces vestes polaires. Elle cherche constamment à améliorer ses produits et à conquérir même des clients plus jeunes et ayant une vie urbaine et pas seulement une vie de montagne. La polaire s'affiche désormais en milieu urbain, et même dans les défilés de mode.