Vêtements en coton : pourquoi les prix vont augmenter

Dans les enseignes à bas prix, cela ne vous a pas échappé. Le prix des débardeurs et des t-shirts en coton augmentent chaque semaine. Ce modèle, par exemple, coûte trois euros de plus que le mois dernier. Cette hausse des prix n'épargne pas les marques un peu plus onéreuses. En un an, le cours du coton a flambé de 65%. Conséquence : dans cette petite entreprise, qui fonctionne à la précommande, les coûts de production ont immédiatement augmenté de deux euros par article. Comment expliquer de telles hausses ? Les facteurs seraient multiples. D'abord, une demande exponentielle depuis la reprise économique, tandis que les récoltes du coton aux États-Unis, troisième producteur mondial, ont été touchées par les sécheresses. De plus, les grandes marques, qui fabriquaient jusque là en Chine, ont décidé de rapatrier leurs productions en Europe ou en Afrique du nord pour donner une meilleure image de leurs maisons. Les coûts de production en Europe sont supérieurs à ceux de la Chine. Concernant les lignes de maison, toutes les références de cette marque vosgienne ont pris 35% en un an. Ce plaid est vendu à 79 euros, soit 20 euros de plus. La matière première, ces grosses bobines de fil, n'a jamais coûté aussi cher aux patrons. Selon les professionnels du secteur, de nouvelles hausses entre 5 et 15% sont à prévoir dès juin prochain. T F1 | Reportage T. Leproux, G. Gruber