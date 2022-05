Vêtements made in France : le bleu-blanc-rouge en tête de gondole

Dans les rayons de vos hypermarchés, les repérer ne demandent pas beaucoup d'efforts. Des Tee-shirt, des maillots de bain, des espadrilles aux couleurs bleu blanc rouge, 100% made in France. Les références sont encore limitées, mais de plus en plus, les grandes enseignes étoffent leurs collections, avec des prix 30% plus chers. Pour proposer ces nouveaux articles phares, les hypermarchés nouent depuis deux ans des partenariats avec des ateliers français. C'est le cas par exemple dans une usine du sud-ouest, "La manufacture de Layettes et tricots", où l'on fabrique des pulls et des vêtements pour bébé. Il y a deux ans, seuls 20 % de sa fabrication était made in France. Le reste était confectionné en Tunisie. Mais pour répondre à la demande des hypermarchés, il a dû tripler sa production française et embaucher 24 employés. Ce qui intéresse la grande distribution, c'est de retrouver une place sur le marché du prêt-à-porter. "Les hypermarchés avaient perdu il y a quelques années des parts de marché sur la partie textile. Aujourd'hui, ça devient stratégique de proposer une offre made in France. Le consommateur a des attentes aujourd'hui de fabrication locale, de durabilité", a expliqué Marion Goilav, fondatrice de "Elia lingerie". Cette tendance devrait se poursuivre. Certaines enseignes prévoient dès le mois de septembre de déployer de nouvelles gammes aux couleurs bleu-blanc-rouge. TF1 | Reportage T. Leproux, V. David, L. Lasalle